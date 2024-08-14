تحديث 11:35 صباحا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.45 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.42 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.45 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها، وسعر البيع 13.45 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.43 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.47 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.48 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.42 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.31 جنيها، وللبيع عند 13.55 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.39 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.38 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.34 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.36 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.42 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.42 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.39 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.