رسميا: ننشر نظام الثانوية العامة الجديد وحقيقة إلغاء المواد المسربة أمس

شهدت الأوساط التعليمية الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة تسريب بعض المقترحات (التي تتضمن إلغاء مادة الجيولوجيا واللغة الفرنسية واللغة الألمانية من مناهج الثانوية العامة) من اجتماع وزارة التربية والتعليم أمس.

وعلى الرغم من مسارعة المسؤولين بنفي هذه التسريبات وتوضيح أن الصورة المنتشرة كانت ضمن اقتراح داخل اجتماع الوزارة، إلا أن الجدل استمر انتظارًا لاجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم والبيان الختامي المنتظر بشأن نظام الثانوية العامة الجديد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. عقب الاجتماع، سيعقد رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سيستعرض الوزير خلال المؤتمر خطة الوزارة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه قطاع التعليم في البلاد.

أبرز النقاط التي سيتم تناولها خلال المؤتمر:

إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة: سيتم مناقشة تأثير التعديلات على نظام الثانوية العامة، بما في ذلك دمج المواد الدراسية لتقليل العدد الإجمالي للمواد التي يجب على الطلاب دراستها، ما يسهم في تبسيط المناهج وتحقيق تكامل تعليمي أفضل. تحديث نظام التقييم والامتحانات: ستُعرض التعديلات على نظام التقييم والامتحانات بهدف تحقيق تقويم أكثر دقة وشمولية لمستوى الطلاب، ما يعكس أدائهم الفعلي ويساهم في تحسين مخرجات التعليم. عرض التعديلات على الحوار المجتمعي: ستقوم الوزارة بعرض التعديلات على الحوار المجتمعي للتأكد من توافقها مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، وضمان أن التعديلات الجديدة تلبي الأهداف التعليمية المرجوة وتخدم مصلحة الطلاب.

أهداف التعديلات الجديدة:

تبسيط المناهج الدراسية: من خلال دمج المواد الدراسية، تسعى الوزارة إلى تقليل الحمل الدراسي على الطلاب، وتقديم محتوى تعليمي متكامل يساعدهم في التركيز على المواد الأساسية. تحسين جودة التعليم: إعادة هيكلة المنهج وتحديث نظام التقييم يهدفان إلى رفع مستوى التعليم، وتوفير تجربة تعليمية شاملة تتماشى مع معايير الجودة العالمية. تخفيف الضغط على الطلاب: تقليل عدد المواد وتبسيط النظام الدراسي يهدفان إلى تخفيف العبء النفسي والبدني على الطلاب، مما يساعدهم على تحقيق نتائج أفضل في بيئة تعليمية أكثر راحة وفعالية.

نظام الثانوية العامة الجديد

فيما يلي ننشر أهم التعديلات على نظام الثانوية العامة (تحديثات مستمرة)

يرجى العلم أن الأخبار الآتية غير مؤكدة حتى الساعة بشكل رسمي، وسنقوم بنشر التفاصيل الرسمية بمجرد صدورها.

خبر (1)

خبر يخص طلاب الصف الأول الثانوي: أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأن إجمالي عدد المواد التي ستضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي سيصبح 6 مواد بعد عملية الدمج. وأوضح المصدر أن مادتي الكيمياء والفيزياء سيتم دمجهما في مادة واحدة تحت اسم “العلوم المتكاملة” لطلاب الصف الأول الثانوي. كما أشار المصدر إلى أن مادة اللغة الأجنبية الثانية ستكون مادة نجاح ورسوب، ولكنها لن تُضاف إلى المجموع الكلي في نتيجة الصف الأول الثانوي.

خبر (2)

أفادت المصادر أن الوزارة تعتزم تعديل نظام أعمال السنة ليصبح 40% من إجمالي الدرجات المخصصة لكل مادة. سيتم توزيع هذه الدرجات وفق معايير قابلة للقياس تشمل: “كراسة الواجبات المنزلية، المهام التحريرية الصفية، الأنشطة الصيفية، واختبار أسبوعي”. يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في استرجاع هيبة المعلم في الفصل، مما سيؤدي إلى تحسين أداء المعلمين، وينعكس بشكل إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية ككل.

خبر (2)