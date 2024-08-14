ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.45 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.42 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.36 جنيها، وللبيع عند 13.45 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.43 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.45 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.39 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.41 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.15 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.32 جنيها، وللبيع 13.55 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.43 جنيها، وللبيع عند 13.47 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.38 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.34 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها، وسعر البيع 13.45 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها للشراء و 13.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.42 جنيها وبيعه بسعر 13.47 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.41 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

بنك قطر الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.40 جنيها للشراء و 13.47 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.