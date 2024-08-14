ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.45 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.42 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.36 جنيها للشراء و 13.45 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.43 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.43 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.46 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها، وسعر البيع 13.47 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.32 جنيها للشراء و 13.55 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.39 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.43 جنيها، وسعر البيع هو 13.47 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.38 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.40 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.36 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.45 جنيها، وسعر البيع هو 13.48 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.42 جنيها، وللبيع عند 13.47 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها، وسعر البيع 13.47 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.