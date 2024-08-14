تحديث 12:00 مساءًا: ارتفاع بقيمة 3 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليسجل 49.45 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.31 جنيها وبيعه بسعر 49.44 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.31 جنيها، وسعر البيع هو 49.41 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.32 جنيها للشراء و 49.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.42 جنيها، وسعر البيع 49.49 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.28 جنيها للشراء و 49.38 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.33 جنيها للشراء و 49.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.34 جنيها، وسعر البيع 49.44 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.42 جنيها، وللبيع 49.52 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.33 جنيها، وللبيع عند 49.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 49.38 جنيها للشراء و 49.48 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.37 جنيها، وللبيع عند 49.47 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.15 جنيها، وسعر البيع هو 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.36 جنيها، وللبيع عند 49.46 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.39 جنيها للشراء و 49.49 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.37 جنيها، وسعر البيع 49.47 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.