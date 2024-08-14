ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي حيث ارتفع اليورو بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 54.32 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 53.86 جنيها، وللبيع 54.01 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 54.17 جنيها، وسعر البيع 54.36 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 54.17 جنيها، وسعر البيع 54.36 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 54.17 جنيها للشراء و 54.34 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 54.18 جنيها للشراء و 54.35 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو الآن 54.29 جنيها للشراء و 54.49 للبيع.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 54.14 جنيها وبيعه بسعر 54.33 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 54.19 جنيها للشراء و 54.36 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 54.20 جنيها، وسعر البيع 54.40 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 53.89 جنيها وبيعه بسعر 54.33 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 54.29 جنيها، وللبيع 54.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة اليورو للشراء هي 53.84 جنيها، وللبيع 54.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو للشراء هو 53.94 جنيها، وللبيع 54.46 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.16 جنيها، وللبيع عند 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.21 جنيها، وللبيع عند 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 54.23 جنيها، وسعر البيع 54.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.82 جنيها وبيعه بسعر 54.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 54.16 جنيها للشراء و 54.33 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 54.20 جنيها، وللبيع 54.44 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 54.25 جنيها، وللبيع 54.47 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 54.21 جنيها وبيعه بسعر 54.40 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 53.64 جنيها، وسعر البيع 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 54.23 جنيها للشراء و 54.44 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.