ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.17 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 13.13 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.11 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.13 جنيها، وللبيع عند 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 13.02 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الريال السعودي 13.08 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.14 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي 13.15 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.11 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.09 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الريال السعودي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.71 جنيها، وللبيع عند 13.17 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.21 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.81 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الريال السعودي بسعر 13.02 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.82 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.95 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الريال السعودي 13.09 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 13.03 جنيها وبيعه بسعر 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 13.13 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك الإسكندرية: الريال السعودي يسجل 13.16 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 13.15 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 13.11 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

بنك قطر الوطني: الريال السعودي يسجل 13.06 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.