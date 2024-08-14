ارتفاع بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.46 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.36 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك البركة: الدرهم الإماراتي يسجل 13.43 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.46 جنيها، وسعر البيع 13.49 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.39 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.43 جنيها للشراء و 13.47 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.32 جنيها، وسعر البيع هو 13.55 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.43 جنيها للشراء و 13.47 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.38 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.34 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.45 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.36 جنيها للشراء و 13.42 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.45 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.42 جنيها للشراء و 13.47 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.44 جنيها للشراء و 13.49 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.47 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.