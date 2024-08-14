ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليسجل 49.45 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.44 جنيها.

بنك مصر: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.31 جنيها وبيعه بسعر 49.41 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.32 جنيها، وللبيع عند 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.28 جنيها، وللبيع 49.38 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.33 جنيها، وللبيع 49.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.38 جنيها، وللبيع 49.48 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.42 جنيها للشراء و 49.52 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.33 جنيها للشراء و 49.43 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.38 جنيها، وسعر البيع هو 49.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.40 جنيها، وسعر البيع هو 49.50 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.15 جنيها، وللبيع عند 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.40 جنيها للشراء و 49.50 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.36 جنيها للشراء و 49.46 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.39 جنيها، وسعر البيع هو 49.49 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.45 جنيها للشراء و 49.55 للبيع.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.37 جنيها للشراء و 49.47 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.