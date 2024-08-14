ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي حيث ارتفع اليورو بقيمة 3 قرشًا ليبلغ سعره 54.32 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.86 جنيها، وسعر البيع 54.01 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 54.17 جنيها، وللبيع 54.36 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 54.17 جنيها للشراء و 54.36 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.17 جنيها، وسعر البيع 54.34 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو للشراء هو 54.21 جنيها، وللبيع 54.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 54.18 جنيها، وللبيع 54.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 54.32 جنيها، وللبيع 54.59 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 54.14 جنيها للشراء و 54.33 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر اليورو الآن 54.19 جنيها للشراء و 54.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 54.24 جنيها للشراء و 54.48 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.94 جنيها، وللبيع عند 54.44 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.29 جنيها، وسعر البيع هو 54.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.84 جنيها، وللبيع عند 54.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 53.94 جنيها للشراء و 54.46 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 54.16 جنيها، وللبيع 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 54.27 جنيها، وللبيع 54.50 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.82 جنيها، وللبيع عند 54.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 54.27 جنيها للشراء و 54.53 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 54.20 جنيها، وللبيع 54.44 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 54.25 جنيها للشراء و 54.47 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو الآن 54.32 جنيها للشراء و 54.59 للبيع.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 53.64 جنيها، وللبيع 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 54.23 جنيها للشراء و 54.44 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.