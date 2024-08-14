ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.17 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك مصر: سعر الريال السعودي الآن 13.11 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 13.02 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.16 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.17 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي الآن 13.09 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.09 جنيها، وللبيع عند 13.17 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الريال السعودي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 12.73 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي الآن 13.08 جنيها للشراء و 13.21 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي الآن 12.81 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.02 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي الآن 12.82 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.96 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.08 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.15 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.06 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.