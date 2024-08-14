ارتفاع بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.46 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.42 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك مصر: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.36 جنيها، وللبيع عند 13.45 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.46 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.39 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.43 جنيها للشراء و 13.47 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.32 جنيها للشراء و 13.55 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.39 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.43 جنيها، وللبيع عند 13.47 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.38 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.34 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.40 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.45 جنيها، وللبيع عند 13.48 جنيها.

بنك الإسكندرية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.42 جنيها للشراء و 13.47 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.41 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.47 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.