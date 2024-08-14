ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 3 قرشًا ليبلغ سعره 49.45 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.31 جنيها، وسعر البيع 49.44 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.42 جنيها للشراء و 49.52 للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 49.31 جنيها للشراء و 49.41 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.32 جنيها، وسعر البيع 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.47 جنيها، وللبيع عند 49.57 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.28 جنيها، وللبيع عند 49.38 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.45 جنيها، وسعر البيع هو 49.55 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.42 جنيها للشراء و 49.52 للبيع.

المصرف المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.42 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.42 جنيها، وسعر البيع هو 49.52 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.30 جنيها وبيعه بسعر 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.45 جنيها للشراء و 49.55 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.40 جنيها، وللبيع عند 49.50 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.43 جنيها، وللبيع عند 49.53 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.45 جنيها وبيعه بسعر 49.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.45 جنيها، وللبيع عند 49.55 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.41 جنيها، وللبيع 49.51 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.