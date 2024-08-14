ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليسجل 54.32 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 53.86 جنيها، وللبيع 54.01 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 54.29 جنيها، وللبيع 54.57 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 54.17 جنيها، وسعر البيع 54.36 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 54.17 جنيها للشراء و 54.34 جنيها للبيع.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 54.18 جنيها، وللبيع 54.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو الآن 54.34 جنيها للشراء و 54.64 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 54.14 جنيها للشراء و 54.33 للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 54.32 جنيها، وللبيع 54.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 54.29 جنيها للشراء و 54.57 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر اليورو 54.02 جنيها للشراء و 54.57 للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.29 جنيها، وللبيع عند 54.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.01 جنيها، وسعر البيع هو 54.59 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 54.16 جنيها وبيعه بسعر 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.32 جنيها، وللبيع عند 54.59 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.82 جنيها، وللبيع 54.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.79 جنيها، وللبيع عند 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 54.27 جنيها للشراء و 54.53 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 54.28 جنيها للشراء و 54.57 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 54.32 جنيها للشراء و 54.61 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.32 جنيها، وسعر البيع هو 54.59 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.64 جنيها، وسعر البيع هو 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 54.28 جنيها للشراء و 54.54 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.