تحديث 12:20 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث زاد سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.17 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك مصر: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.02 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك البركة: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.08 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.16 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.18 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي الآن 13.09 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الريال السعودي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الريال السعودي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.74 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.21 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.02 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الريال السعودي 12.82 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.97 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.08 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي الآن 13.03 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.16 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.17 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.17 جنيها، وسعر البيع هو 13.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.13 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.12 جنيها، وسعر البيع 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.