تحديث 12:20 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدرهم الإماراتي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.46 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.48 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.36 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك البركة: الدرهم الإماراتي يسجل 13.43 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.43 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.47 جنيها، وللبيع عند 13.50 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.39 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.49 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.44 جنيها للشراء و 13.48 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.18 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.32 جنيها، وللبيع 13.55 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.40 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.45 جنيها للشراء و 13.49 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.38 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.40 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.45 جنيها للشراء و 13.48 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.44 جنيها، وسعر البيع هو 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.44 جنيها، وللبيع عند 13.49 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها، وسعر البيع 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.48 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.