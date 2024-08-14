ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدولار الأمريكي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليصل إلى 49.47 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.44 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.42 جنيها للشراء و 49.52 للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 49.31 جنيها للشراء و 49.41 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.31 جنيها وبيعه بسعر 49.41 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.32 جنيها للشراء و 49.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.47 جنيها، وللبيع 49.57 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.28 جنيها، وللبيع 49.38 جنيها.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.42 جنيها، وسعر البيع 49.52 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.42 جنيها وبيعه بسعر 49.52 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.42 جنيها، وسعر البيع 49.52 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.45 جنيها، وسعر البيع 49.55 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.30 جنيها وبيعه بسعر 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.15 جنيها للشراء و 49.25 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.40 جنيها، وسعر البيع 49.50 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.43 جنيها، وللبيع 49.53 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.45 جنيها للشراء و 49.55 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.41 جنيها، وللبيع 49.51 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.