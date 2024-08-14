ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع اليورو بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 54.34 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.86 جنيها، وسعر البيع هو 54.01 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 54.29 جنيها للشراء و 54.57 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 54.17 جنيها، وسعر البيع 54.36 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 54.17 جنيها، وللبيع 54.34 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 54.18 جنيها، وللبيع 54.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 54.34 جنيها للشراء و 54.64 للبيع.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 54.14 جنيها، وللبيع 54.33 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 54.32 جنيها وبيعه بسعر 54.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.29 جنيها، وسعر البيع هو 54.57 جنيها.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 54.02 جنيها للشراء و 54.57 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 54.29 جنيها، وللبيع 54.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 54.01 جنيها للشراء و 54.59 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء اليورو 54.16 جنيها، وسعر البيع 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 54.21 جنيها، وللبيع 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.81 جنيها، وسعر البيع 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.32 جنيها، وللبيع عند 54.59 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.82 جنيها، وللبيع 54.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.27 جنيها، وسعر البيع هو 54.53 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 54.28 جنيها وبيعه بسعر 54.57 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 54.32 جنيها للشراء و 54.61 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.32 جنيها، وللبيع عند 54.59 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 54.28 جنيها للشراء و 54.54 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.