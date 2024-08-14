تحديث 12:20 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.18 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك مصر: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.13 جنيها، وللبيع عند 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.02 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.18 جنيها، وسعر البيع هو 13.20 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.09 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الريال السعودي بسعر 13.12 جنيها وبيعه بسعر 13.21 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.74 جنيها، وسعر البيع هو 13.21 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.21 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.81 جنيها، وللبيع عند 13.16 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 13.02 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.82 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.97 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.08 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 13.03 جنيها وبيعه بسعر 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الريال السعودي بسعر 13.17 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.17 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

بنك HSBC: شراء الريال السعودي بسعر 13.12 جنيها وبيعه بسعر 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.