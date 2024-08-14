ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.47 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.42 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.36 جنيها، وسعر البيع هو 13.45 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.43 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.47 جنيها، وللبيع 13.50 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.39 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.49 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.32 جنيها للشراء و 13.55 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.45 جنيها، وسعر البيع 13.49 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.38 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.34 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها، وسعر البيع 13.45 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.36 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.45 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.44 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.