ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4326 للشراء في تحديث 06:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 22 يناير الساعة 6:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 4349 جنيهًا للبيع و4326 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4337 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3986 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3976 جنيهًا للبيع و 3955 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3805 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3795 جنيهًا للبيع و3775 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3261 جنيهًا للبيع و3244 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3253 جنيهًا للبيع و3236 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2537 جنيهًا للبيع و2523 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2530 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2174 جنيهًا للبيع و2163 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 135256 جنيهًا للبيع و134545 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 30440 جنيهًا للبيع و30280 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 30360 جنيهًا للبيع و30200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 22 يناير الساعة 6:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3785 جنيه للشراء، وللبيع 3805 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18925 جنيه للشراء، وللبيع 19025 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37850 جنيه للشراء، وللبيع 38050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94625 جنيه للشراء، وللبيع 95125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 189250 جنيه للشراء، وللبيع 190250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 378500 جنيه للشراء، وللبيع 380500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 567750 جنيه للشراء، وللبيع 570750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 757000 جنيه للشراء، وللبيع 761000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 946250 جنيه للشراء، وللبيع 951250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.