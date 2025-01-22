تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4314 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 22 يناير الساعة 8:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4343 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 3981 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3800 جنيهًا للبيع و3775 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3805 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3257 جنيهًا للبيع و3236 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3261 جنيهًا للبيع و 3240 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2533 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2537 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2171 جنيهًا للبيع و2157 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2174 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 135078 جنيهًا للبيع و134189 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 135256 جنيهًا للبيع و134367 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30400 جنيهًا للبيع و30200 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 22 يناير الساعة 8:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3775 جنيه للشراء، وللبيع 3800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18875 جنيه للشراء، وللبيع 19000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37750 جنيه للشراء، وللبيع 38000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94375 جنيه للشراء، وللبيع 95000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188750 جنيه للشراء، وللبيع 190000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 377500 جنيه للشراء، وللبيع 380000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 566250 جنيه للشراء، وللبيع 570000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 755000 جنيه للشراء، وللبيع 760000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 943750 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.