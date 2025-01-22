تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4320 للشراء في تحديث 08:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 22 يناير الساعة 8:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4343 جنيهًا للبيع و4320 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4349 جنيهًا للبيع و 4326 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3981 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3986 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3800 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3805 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3257 جنيهًا للبيع و3240 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3261 جنيهًا للبيع و3244 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2533 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2171 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 135078 جنيهًا للبيع و134367 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 135256 جنيهًا للبيع و134545 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30400 جنيهًا للبيع و30240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30440 جنيهًا للبيع و 30280 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 22 يناير الساعة 8:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3780 جنيه للشراء، وللبيع 3800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18900 جنيه للشراء، وللبيع 19000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37800 جنيه للشراء، وللبيع 38000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94500 جنيه للشراء، وللبيع 95000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 189000 جنيه للشراء، وللبيع 190000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 378000 جنيه للشراء، وللبيع 380000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 567000 جنيه للشراء، وللبيع 570000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 756000 جنيه للشراء، وللبيع 760000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.