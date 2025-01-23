تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4314 للشراء في تحديث 11:35 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 23 يناير الساعة 11:35 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4337 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4354 جنيهًا للبيع و4320 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3976 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3991 جنيهًا للبيع و 3960 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3795 جنيهًا للبيع و3775 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3810 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3253 جنيهًا للبيع و3236 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3266 جنيهًا للبيع و3240 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2530 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2540 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2169 جنيهًا للبيع و2157 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 134900 جنيهًا للبيع و134189 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 30360 جنيهًا للبيع و30200 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 30480 جنيهًا للبيع و30240 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2744.46 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2753.1 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 11:35 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3775 جنيه للشراء، وللبيع 3795 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18875 جنيه للشراء، وللبيع 18975 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37750 جنيه للشراء، وللبيع 37950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94375 جنيه للشراء، وللبيع 94875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188750 جنيه للشراء، وللبيع 189750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 377500 جنيه للشراء، وللبيع 379500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 566250 جنيه للشراء، وللبيع 569250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 755000 جنيه للشراء، وللبيع 759000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 943750 جنيه للشراء، وللبيع 948750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.