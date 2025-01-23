ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4331 للشراء في تحديث 01:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23 يناير الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4354 جنيهًا للبيع و4331 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4360 جنيهًا للبيع و4326 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3991 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3997 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3810 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3815 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3266 جنيهًا للبيع و3249 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2540 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2180 جنيهًا للبيع و2163 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 135434 جنيهًا للبيع و134723 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 135611 جنيهًا للبيع و 134545 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30480 جنيهًا للبيع و30320 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30520 جنيهًا للبيع و30280 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 2751.49 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2751.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 1:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3790 جنيه للشراء، وللبيع 3810 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18950 جنيه للشراء، وللبيع 19050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37900 جنيه للشراء، وللبيع 38100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94750 جنيه للشراء، وللبيع 95250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 189500 جنيه للشراء، وللبيع 190500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 379000 جنيه للشراء، وللبيع 381000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 568500 جنيه للشراء، وللبيع 571500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 758000 جنيه للشراء، وللبيع 762000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 947500 جنيه للشراء، وللبيع 952500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.