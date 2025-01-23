تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4309 للشراء في تحديث 03:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 23 يناير الساعة 3:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4331 جنيهًا للبيع و4309 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3970 جنيهًا للبيع و3950 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3976 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3790 جنيهًا للبيع و3770 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3795 جنيهًا للبيع و 3775 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3249 جنيهًا للبيع و3231 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3253 جنيهًا للبيع و3236 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2527 جنيهًا للبيع و2513 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2530 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2166 جنيهًا للبيع و2154 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2169 جنيهًا للبيع و2157 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 134723 جنيهًا للبيع و134012 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30320 جنيهًا للبيع و30160 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 3:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3770 جنيه للشراء، وللبيع 3790 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18850 جنيه للشراء، وللبيع 18950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37700 جنيه للشراء، وللبيع 37900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94250 جنيه للشراء، وللبيع 94750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 188500 جنيه للشراء، وللبيع 189500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 377000 جنيه للشراء، وللبيع 379000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 565500 جنيه للشراء، وللبيع 568500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 754000 جنيه للشراء، وللبيع 758000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 942500 جنيه للشراء، وللبيع 947500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.