ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4320 للشراء في تحديث 04:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23 يناير الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4343 جنيهًا للبيع و4320 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4337 جنيهًا للبيع و4309 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3981 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3976 جنيهًا للبيع و 3950 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3800 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3795 جنيهًا للبيع و3770 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3257 جنيهًا للبيع و3240 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3253 جنيهًا للبيع و3231 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2533 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2530 جنيهًا للبيع و2513 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2171 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 135078 جنيهًا للبيع و134367 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 30400 جنيهًا للبيع و30240 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 30360 جنيهًا للبيع و30160 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2744.46 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2739.85 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 4:35 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3780 جنيه للشراء، وللبيع 3800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18900 جنيه للشراء، وللبيع 19000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37800 جنيه للشراء، وللبيع 38000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94500 جنيه للشراء، وللبيع 95000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 189000 جنيه للشراء، وللبيع 190000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 378000 جنيه للشراء، وللبيع 380000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 567000 جنيه للشراء، وللبيع 570000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 756000 جنيه للشراء، وللبيع 760000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.