ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4326 للشراء في تحديث 05:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 23 يناير الساعة 5:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4349 جنيهًا للبيع و4326 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 3986 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3805 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3800 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3261 جنيهًا للبيع و3244 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3257 جنيهًا للبيع و 3240 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2537 جنيهًا للبيع و2523 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2533 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2174 جنيهًا للبيع و2163 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2171 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 135256 جنيهًا للبيع و134545 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 135078 جنيهًا للبيع و134367 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30440 جنيهًا للبيع و30280 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 2745.5 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 5:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3785 جنيه للشراء، وللبيع 3805 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18925 جنيه للشراء، وللبيع 19025 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37850 جنيه للشراء، وللبيع 38050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94625 جنيه للشراء، وللبيع 95125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 189250 جنيه للشراء، وللبيع 190250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 378500 جنيه للشراء، وللبيع 380500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 567750 جنيه للشراء، وللبيع 570750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 757000 جنيه للشراء، وللبيع 761000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 946250 جنيه للشراء، وللبيع 951250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.