ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4331 للشراء في تحديث 06:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 23 يناير الساعة 6:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4354 جنيهًا للبيع و4331 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4349 جنيهًا للبيع و 4326 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3991 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3986 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3810 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3805 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3266 جنيهًا للبيع و3249 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3261 جنيهًا للبيع و3244 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2540 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 135434 جنيهًا للبيع و134723 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 135256 جنيهًا للبيع و134545 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30480 جنيهًا للبيع و30320 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30440 جنيهًا للبيع و 30280 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2746.28 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2744.69 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 6:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3790 جنيه للشراء، وللبيع 3810 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18950 جنيه للشراء، وللبيع 19050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37900 جنيه للشراء، وللبيع 38100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94750 جنيه للشراء، وللبيع 95250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 189500 جنيه للشراء، وللبيع 190500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 379000 جنيه للشراء، وللبيع 381000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 568500 جنيه للشراء، وللبيع 571500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 758000 جنيه للشراء، وللبيع 762000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 947500 جنيه للشراء، وللبيع 952500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.