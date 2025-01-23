تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4314 للشراء في تحديث 06:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23 يناير الساعة 6:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4343 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4354 جنيهًا للبيع و 4331 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3981 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3991 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3800 جنيهًا للبيع و3775 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3810 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3257 جنيهًا للبيع و3236 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 13 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3266 جنيهًا للبيع و3249 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2533 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2171 جنيهًا للبيع و2157 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 534 جنيهًا ليبلغ 135078 جنيهًا للبيع و134189 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 135434 جنيهًا للبيع و134723 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30400 جنيهًا للبيع و30200 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 120 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30480 جنيهًا للبيع و 30320 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 6:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3775 جنيه للشراء، وللبيع 3800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18875 جنيه للشراء، وللبيع 19000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37750 جنيه للشراء، وللبيع 38000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94375 جنيه للشراء، وللبيع 95000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188750 جنيه للشراء، وللبيع 190000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 377500 جنيه للشراء، وللبيع 380000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 566250 جنيه للشراء، وللبيع 570000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 755000 جنيه للشراء، وللبيع 760000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 943750 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.