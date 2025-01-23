ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4326 للشراء في تحديث 06:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 23 يناير الساعة 6:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4354 جنيهًا للبيع و4326 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 3991 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3810 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3800 جنيهًا للبيع و3775 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3266 جنيهًا للبيع و3244 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3257 جنيهًا للبيع و 3236 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2540 جنيهًا للبيع و2523 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2533 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2177 جنيهًا للبيع و2163 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2171 جنيهًا للبيع و2157 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 135434 جنيهًا للبيع و134545 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 135078 جنيهًا للبيع و134189 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30480 جنيهًا للبيع و30280 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 6:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3785 جنيه للشراء، وللبيع 3810 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18925 جنيه للشراء، وللبيع 19050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37850 جنيه للشراء، وللبيع 38100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94625 جنيه للشراء، وللبيع 95250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 189250 جنيه للشراء، وللبيع 190500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 378500 جنيه للشراء، وللبيع 381000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 567750 جنيه للشراء، وللبيع 571500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 757000 جنيه للشراء، وللبيع 762000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 946250 جنيه للشراء، وللبيع 952500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.