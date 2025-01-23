تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4326 للشراء في تحديث 07:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 23 يناير الساعة 7:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 4360 جنيهًا للبيع و4326 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 17 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4366 جنيهًا للبيع و4343 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3997 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 3815 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 3270 جنيهًا للبيع و3244 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3274 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2543 جنيهًا للبيع و2523 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2547 جنيهًا للبيع و 2533 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2180 جنيهًا للبيع و2163 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2183 جنيهًا للبيع و2171 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 135611 جنيهًا للبيع و134545 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 533 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 135789 جنيهًا للبيع و135078 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 30520 جنيهًا للبيع و30280 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 30560 جنيهًا للبيع و30400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 7:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3785 جنيه للشراء، وللبيع 3815 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18925 جنيه للشراء، وللبيع 19075 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37850 جنيه للشراء، وللبيع 38150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94625 جنيه للشراء، وللبيع 95375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 189250 جنيه للشراء، وللبيع 190750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 378500 جنيه للشراء، وللبيع 381500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 567750 جنيه للشراء، وللبيع 572250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 757000 جنيه للشراء، وللبيع 763000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 946250 جنيه للشراء، وللبيع 953750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.