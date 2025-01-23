ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4343 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 23 يناير الساعة 8:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 4366 جنيهًا للبيع و4343 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 17 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4360 جنيهًا للبيع و4326 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4002 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 16 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3997 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3820 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 15 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3274 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 13 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 2547 جنيهًا للبيع و2533 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2543 جنيهًا للبيع و2523 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2183 جنيهًا للبيع و2171 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2180 جنيهًا للبيع و 2163 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 135789 جنيهًا للبيع و135078 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 533 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 135611 جنيهًا للبيع و134545 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 30560 جنيهًا للبيع و30400 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 120 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30520 جنيهًا للبيع و30280 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 2757.9 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2754.44 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 8:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3800 جنيه للشراء، وللبيع 3820 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19000 جنيه للشراء، وللبيع 19100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38000 جنيه للشراء، وللبيع 38200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 95000 جنيه للشراء، وللبيع 95500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 190000 جنيه للشراء، وللبيع 191000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 380000 جنيه للشراء، وللبيع 382000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 570000 جنيه للشراء، وللبيع 573000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 760000 جنيه للشراء، وللبيع 764000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.