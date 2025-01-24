ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4360 للشراء في تحديث 10:55 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24 يناير الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4383 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 17 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4018 جنيهًا للبيع و3997 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 16 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 3835 جنيهًا للبيع و3815 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3820 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3287 جنيهًا للبيع و3270 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 13 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3274 جنيهًا للبيع و 3257 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2557 جنيهًا للبيع و2543 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2547 جنيهًا للبيع و2533 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2191 جنيهًا للبيع و2180 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2183 جنيهًا للبيع و2171 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 136322 جنيهًا للبيع و135611 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 533 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 135789 جنيهًا للبيع و135078 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30680 جنيهًا للبيع و30520 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 120 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 10:55 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3815 جنيه للشراء، وللبيع 3835 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19075 جنيه للشراء، وللبيع 19175 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38150 جنيه للشراء، وللبيع 38350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 95375 جنيه للشراء، وللبيع 95875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 190750 جنيه للشراء، وللبيع 191750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 381500 جنيه للشراء، وللبيع 383500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 572250 جنيه للشراء، وللبيع 575250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 763000 جنيه للشراء، وللبيع 767000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 953750 جنيه للشراء، وللبيع 958750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.