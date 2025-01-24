ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4366 للشراء في تحديث 11:30 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24 يناير الساعة 11:30 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4389 جنيهًا للبيع و4366 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4383 جنيهًا للبيع و 4360 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4023 جنيهًا للبيع و4002 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4018 جنيهًا للبيع و3997 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3840 جنيهًا للبيع و3820 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3835 جنيهًا للبيع و3815 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3291 جنيهًا للبيع و3274 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3287 جنيهًا للبيع و3270 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2560 جنيهًا للبيع و2547 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2194 جنيهًا للبيع و2183 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 136500 جنيهًا للبيع و135789 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 136322 جنيهًا للبيع و135611 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30720 جنيهًا للبيع و30560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30680 جنيهًا للبيع و 30520 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 11:30 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3820 جنيه للشراء، وللبيع 3840 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 19100 جنيه للشراء، وللبيع 19200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38200 جنيه للشراء، وللبيع 38400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 95500 جنيه للشراء، وللبيع 96000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 191000 جنيه للشراء، وللبيع 192000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 382000 جنيه للشراء، وللبيع 384000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 573000 جنيه للشراء، وللبيع 576000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 764000 جنيه للشراء، وللبيع 768000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 955000 جنيه للشراء، وللبيع 960000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.