ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4377 للشراء في تحديث 11:40 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 24 يناير الساعة 11:40 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4400 جنيهًا للبيع و4377 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4389 جنيهًا للبيع و 4366 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4033 جنيهًا للبيع و4012 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4023 جنيهًا للبيع و4002 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3850 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3840 جنيهًا للبيع و3820 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3300 جنيهًا للبيع و3283 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3291 جنيهًا للبيع و3274 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2567 جنيهًا للبيع و2553 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2200 جنيهًا للبيع و2189 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 136855 جنيهًا للبيع و136144 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 136500 جنيهًا للبيع و135789 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30800 جنيهًا للبيع و30640 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30720 جنيهًا للبيع و 30560 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2776.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2774.18 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 11:40 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3830 جنيه للشراء، وللبيع 3850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19150 جنيه للشراء، وللبيع 19250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38300 جنيه للشراء، وللبيع 38500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 95750 جنيه للشراء، وللبيع 96250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 191500 جنيه للشراء، وللبيع 192500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 383000 جنيه للشراء، وللبيع 385000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 574500 جنيه للشراء، وللبيع 577500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 766000 جنيه للشراء، وللبيع 770000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 957500 جنيه للشراء، وللبيع 962500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.