تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4371 للشراء في تحديث 11:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 24 يناير الساعة 11:55 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 4400 جنيهًا للبيع و4371 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4400 جنيهًا للبيع و4377 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4033 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 3850 جنيهًا للبيع و3825 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3300 جنيهًا للبيع و3279 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3300 جنيهًا للبيع و3283 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2567 جنيهًا للبيع و2550 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2567 جنيهًا للبيع و 2553 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2200 جنيهًا للبيع و2186 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2200 جنيهًا للبيع و2189 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 136855 جنيهًا للبيع و135967 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 136855 جنيهًا للبيع و136144 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 30800 جنيهًا للبيع و30600 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 30800 جنيهًا للبيع و30640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 11:55 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3825 جنيه للشراء، وللبيع 3850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19125 جنيه للشراء، وللبيع 19250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38250 جنيه للشراء، وللبيع 38500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 95625 جنيه للشراء، وللبيع 96250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 191250 جنيه للشراء، وللبيع 192500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 382500 جنيه للشراء، وللبيع 385000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 573750 جنيه للشراء، وللبيع 577500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 765000 جنيه للشراء، وللبيع 770000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 956250 جنيه للشراء، وللبيع 962500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.