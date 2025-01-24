ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4377 للشراء في تحديث 02:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24 يناير الساعة 2:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4400 جنيهًا للبيع و4377 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4394 جنيهًا للبيع و4371 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4033 جنيهًا للبيع و4012 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4028 جنيهًا للبيع و 4007 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3850 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3845 جنيهًا للبيع و3825 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3300 جنيهًا للبيع و3283 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3296 جنيهًا للبيع و3279 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2567 جنيهًا للبيع و2553 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2563 جنيهًا للبيع و2550 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2200 جنيهًا للبيع و2189 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 136855 جنيهًا للبيع و136144 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 30800 جنيهًا للبيع و30640 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 30760 جنيهًا للبيع و30600 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 2:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3830 جنيه للشراء، وللبيع 3850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19150 جنيه للشراء، وللبيع 19250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 38300 جنيه للشراء، وللبيع 38500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 95750 جنيه للشراء، وللبيع 96250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 191500 جنيه للشراء، وللبيع 192500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 383000 جنيه للشراء، وللبيع 385000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 574500 جنيه للشراء، وللبيع 577500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 766000 جنيه للشراء، وللبيع 770000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 957500 جنيه للشراء، وللبيع 962500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.