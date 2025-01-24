ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4383 للشراء في تحديث 02:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24 يناير الساعة 2:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4411 جنيهًا للبيع و4383 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4400 جنيهًا للبيع و4377 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4044 جنيهًا للبيع و4018 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4033 جنيهًا للبيع و 4012 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3860 جنيهًا للبيع و3835 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3850 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3309 جنيهًا للبيع و3287 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3300 جنيهًا للبيع و3283 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2573 جنيهًا للبيع و2557 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2567 جنيهًا للبيع و2553 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2206 جنيهًا للبيع و2191 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 137211 جنيهًا للبيع و136322 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 30880 جنيهًا للبيع و30680 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 30800 جنيهًا للبيع و30640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 2:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3835 جنيه للشراء، وللبيع 3860 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 19175 جنيه للشراء، وللبيع 19300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38350 جنيه للشراء، وللبيع 38600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 95875 جنيه للشراء، وللبيع 96500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 191750 جنيه للشراء، وللبيع 193000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 383500 جنيه للشراء، وللبيع 386000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 575250 جنيه للشراء، وللبيع 579000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 767000 جنيه للشراء، وللبيع 772000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 958750 جنيه للشراء، وللبيع 965000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.