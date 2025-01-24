تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4377 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 24 يناير الساعة 3:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4400 جنيهًا للبيع و4377 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4411 جنيهًا للبيع و 4383 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4033 جنيهًا للبيع و4012 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4044 جنيهًا للبيع و4018 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3850 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3860 جنيهًا للبيع و3835 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3300 جنيهًا للبيع و3283 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3309 جنيهًا للبيع و3287 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2567 جنيهًا للبيع و2553 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2200 جنيهًا للبيع و2189 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 136855 جنيهًا للبيع و136144 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 137211 جنيهًا للبيع و136322 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30800 جنيهًا للبيع و30640 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30880 جنيهًا للبيع و 30680 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2778.41 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2778.7 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 3:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3830 جنيه للشراء، وللبيع 3850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19150 جنيه للشراء، وللبيع 19250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 38300 جنيه للشراء، وللبيع 38500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 95750 جنيه للشراء، وللبيع 96250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 191500 جنيه للشراء، وللبيع 192500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 383000 جنيه للشراء، وللبيع 385000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 574500 جنيه للشراء، وللبيع 577500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 766000 جنيه للشراء، وللبيع 770000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 957500 جنيه للشراء، وللبيع 962500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.