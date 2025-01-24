ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4389 للشراء في تحديث 03:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 24 يناير الساعة 3:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 4411 جنيهًا للبيع و4389 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4400 جنيهًا للبيع و4377 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4044 جنيهًا للبيع و4023 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4033 جنيهًا للبيع و4012 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3860 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3309 جنيهًا للبيع و3291 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 2573 جنيهًا للبيع و2560 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2567 جنيهًا للبيع و2553 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2206 جنيهًا للبيع و2194 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2200 جنيهًا للبيع و 2189 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 137211 جنيهًا للبيع و136500 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 136855 جنيهًا للبيع و136144 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 30880 جنيهًا للبيع و30720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30800 جنيهًا للبيع و30640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 3:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3840 جنيه للشراء، وللبيع 3860 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19200 جنيه للشراء، وللبيع 19300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38400 جنيه للشراء، وللبيع 38600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 96000 جنيه للشراء، وللبيع 96500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 192000 جنيه للشراء، وللبيع 193000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 384000 جنيه للشراء، وللبيع 386000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 576000 جنيه للشراء، وللبيع 579000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 768000 جنيه للشراء، وللبيع 772000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 960000 جنيه للشراء، وللبيع 965000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.