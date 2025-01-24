ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4394 للشراء في تحديث 04:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24 يناير الساعة 4:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 4417 جنيهًا للبيع و4394 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4411 جنيهًا للبيع و4389 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4049 جنيهًا للبيع و4028 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4044 جنيهًا للبيع و4023 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3865 جنيهًا للبيع و3845 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3313 جنيهًا للبيع و3296 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2577 جنيهًا للبيع و2563 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2573 جنيهًا للبيع و2560 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2209 جنيهًا للبيع و2197 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2206 جنيهًا للبيع و 2194 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 137389 جنيهًا للبيع و136678 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 137211 جنيهًا للبيع و136500 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 30920 جنيهًا للبيع و30760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30880 جنيهًا للبيع و30720 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 2782.2 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2781.87 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 4:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3845 جنيه للشراء، وللبيع 3865 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19225 جنيه للشراء، وللبيع 19325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38450 جنيه للشراء، وللبيع 38650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 96125 جنيه للشراء، وللبيع 96625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 192250 جنيه للشراء، وللبيع 193250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 384500 جنيه للشراء، وللبيع 386500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 576750 جنيه للشراء، وللبيع 579750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 769000 جنيه للشراء، وللبيع 773000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 961250 جنيه للشراء، وللبيع 966250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.