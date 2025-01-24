تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4377 للشراء في تحديث 04:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24 يناير الساعة 4:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 4406 جنيهًا للبيع و4377 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4417 جنيهًا للبيع و4389 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4039 جنيهًا للبيع و4012 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 3855 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 3304 جنيهًا للبيع و3283 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3313 جنيهًا للبيع و3291 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2570 جنيهًا للبيع و2553 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2577 جنيهًا للبيع و 2560 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2203 جنيهًا للبيع و2189 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2209 جنيهًا للبيع و2194 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 137033 جنيهًا للبيع و136144 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 137389 جنيهًا للبيع و136500 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 30840 جنيهًا للبيع و30640 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 30920 جنيهًا للبيع و30720 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2776.16 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 4:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3830 جنيه للشراء، وللبيع 3855 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19150 جنيه للشراء، وللبيع 19275 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 38300 جنيه للشراء، وللبيع 38550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 95750 جنيه للشراء، وللبيع 96375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 191500 جنيه للشراء، وللبيع 192750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 383000 جنيه للشراء، وللبيع 385500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 574500 جنيه للشراء، وللبيع 578250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 766000 جنيه للشراء، وللبيع 771000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 957500 جنيه للشراء، وللبيع 963750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.