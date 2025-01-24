ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4389 للشراء في تحديث 05:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 24 يناير الساعة 5:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 4411 جنيهًا للبيع و4389 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4406 جنيهًا للبيع و4377 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4044 جنيهًا للبيع و4023 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4039 جنيهًا للبيع و 4012 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3860 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3855 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3309 جنيهًا للبيع و3291 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3304 جنيهًا للبيع و3283 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2573 جنيهًا للبيع و2560 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2570 جنيهًا للبيع و2553 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2206 جنيهًا للبيع و2194 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 137211 جنيهًا للبيع و136500 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 30880 جنيهًا للبيع و30720 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 30840 جنيهًا للبيع و30640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 5:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3840 جنيه للشراء، وللبيع 3860 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 19200 جنيه للشراء، وللبيع 19300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 38400 جنيه للشراء، وللبيع 38600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 96000 جنيه للشراء، وللبيع 96500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 192000 جنيه للشراء، وللبيع 193000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 384000 جنيه للشراء، وللبيع 386000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 576000 جنيه للشراء، وللبيع 579000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 768000 جنيه للشراء، وللبيع 772000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 960000 جنيه للشراء، وللبيع 965000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.