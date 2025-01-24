ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4394 للشراء في تحديث 05:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 24 يناير الساعة 5:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4417 جنيهًا للبيع و4394 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4411 جنيهًا للبيع و 4389 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4049 جنيهًا للبيع و4028 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4044 جنيهًا للبيع و4023 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3865 جنيهًا للبيع و3845 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3860 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3313 جنيهًا للبيع و3296 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3309 جنيهًا للبيع و3291 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2577 جنيهًا للبيع و2563 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2209 جنيهًا للبيع و2197 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 137389 جنيهًا للبيع و136678 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 137211 جنيهًا للبيع و136500 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30920 جنيهًا للبيع و30760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30880 جنيهًا للبيع و 30720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 5:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3845 جنيه للشراء، وللبيع 3865 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19225 جنيه للشراء، وللبيع 19325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38450 جنيه للشراء، وللبيع 38650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 96125 جنيه للشراء، وللبيع 96625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 192250 جنيه للشراء، وللبيع 193250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 384500 جنيه للشراء، وللبيع 386500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 576750 جنيه للشراء، وللبيع 579750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 769000 جنيه للشراء، وللبيع 773000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 961250 جنيه للشراء، وللبيع 966250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.