تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4383 للشراء في تحديث 06:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24 يناير الساعة 6:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4406 جنيهًا للبيع و4383 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4417 جنيهًا للبيع و4394 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4039 جنيهًا للبيع و4018 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4049 جنيهًا للبيع و 4028 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3855 جنيهًا للبيع و3835 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3865 جنيهًا للبيع و3845 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3304 جنيهًا للبيع و3287 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3313 جنيهًا للبيع و3296 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2570 جنيهًا للبيع و2557 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2577 جنيهًا للبيع و2563 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2203 جنيهًا للبيع و2191 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 137033 جنيهًا للبيع و136322 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 30840 جنيهًا للبيع و30680 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 30920 جنيهًا للبيع و30760 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2777.08 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2785.52 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 6:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3835 جنيه للشراء، وللبيع 3855 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 19175 جنيه للشراء، وللبيع 19275 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 38350 جنيه للشراء، وللبيع 38550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 95875 جنيه للشراء، وللبيع 96375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 191750 جنيه للشراء، وللبيع 192750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 383500 جنيه للشراء، وللبيع 385500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 575250 جنيه للشراء، وللبيع 578250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 767000 جنيه للشراء، وللبيع 771000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 958750 جنيه للشراء، وللبيع 963750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.