ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 49.47 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.44 للبيع.

بنك مصر: الدولار الأمريكي يسجل 49.42 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.31 جنيها وبيعه بسعر 49.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.31 جنيها، وللبيع عند 49.41 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.32 جنيها، وللبيع عند 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.28 جنيها للشراء و 49.38 للبيع.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.42 جنيها وبيعه بسعر 49.52 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.42 جنيها وبيعه بسعر 49.52 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.42 جنيها، وللبيع 49.52 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.45 جنيها للشراء و 49.55 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.40 جنيها للشراء و 49.50 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.43 جنيها للشراء و 49.53 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.45 جنيها، وسعر البيع هو 49.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.45 جنيها للشراء و 49.55 للبيع.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.41 جنيها، وللبيع 49.51 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.