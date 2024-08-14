ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع اليورو بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 54.34 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.86 جنيها، وللبيع عند 54.01 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.29 جنيها، وسعر البيع هو 54.57 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.17 جنيها، وللبيع عند 54.36 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 54.17 جنيها للشراء و 54.34 للبيع.

بنك البركة: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 54.18 جنيها للشراء و 54.35 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 54.34 جنيها، وللبيع 54.64 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 54.14 جنيها، وللبيع 54.33 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 54.32 جنيها، وللبيع 54.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 54.29 جنيها، وللبيع 54.57 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 54.02 جنيها، وسعر البيع 54.57 جنيها.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 54.29 جنيها للشراء و 54.50 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.01 جنيها، وللبيع عند 54.59 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.16 جنيها، وللبيع عند 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.32 جنيها، وسعر البيع هو 54.59 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.82 جنيها، وسعر البيع هو 54.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.27 جنيها، وسعر البيع 54.53 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 54.28 جنيها، وللبيع 54.57 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 54.32 جنيها، وسعر البيع 54.61 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 54.32 جنيها وبيعه بسعر 54.59 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.64 جنيها، وسعر البيع هو 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 54.28 جنيها وبيعه بسعر 54.54 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.