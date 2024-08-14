تحديث 12:45 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الريال السعودي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 13.18 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.02 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

بنك البركة: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.08 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.16 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي 13.18 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

ميد بنك: الريال السعودي يسجل 13.09 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: الريال السعودي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.21 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.74 جنيها للشراء و 13.21 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.21 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.81 جنيها، وللبيع عند 13.16 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الريال السعودي بسعر 13.02 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الريال السعودي يسجل 12.82 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.97 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 13.08 جنيها للشراء و 13.16 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.03 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي الآن 13.17 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.17 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك HSBC: الريال السعودي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.15 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.