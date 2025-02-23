تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4709 للشراء في تحديث 11:31 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأحد 23 فبراير الساعة 11:31 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4737 جنيهًا للبيع و4709 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4737 جنيهًا للبيع و4714 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4342 جنيهًا للبيع و4316 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4342 جنيهًا للبيع و 4321 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4145 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4145 جنيهًا للبيع و4125 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3553 جنيهًا للبيع و3531 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3553 جنيهًا للبيع و3536 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2763 جنيهًا للبيع و2747 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2763 جنيهًا للبيع و2750 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2369 جنيهًا للبيع و2354 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 147342 جنيهًا للبيع و146453 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 33160 جنيهًا للبيع و32960 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 33160 جنيهًا للبيع و33000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 23 فبراير الساعة 11:31 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4120 جنيه للشراء، وللبيع 4145 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20600 جنيه للشراء، وللبيع 20725 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 41200 جنيه للشراء، وللبيع 41450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103000 جنيه للشراء، وللبيع 103625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 206000 جنيه للشراء، وللبيع 207250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 412000 جنيه للشراء، وللبيع 414500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 618000 جنيه للشراء، وللبيع 621750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 824000 جنيه للشراء، وللبيع 829000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1030000 جنيه للشراء، وللبيع 1036250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.